Строительство детсада с бассейном стартовало в районе Косино-Ухтомский

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Ветлужская улица, 4А Карта всех событий

Стартовали работы по строительству детского сада на 300 мест с бассейном в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в среду, 7 сентября.

— Полученное разрешение на строительство позволило застройщику начать возведение современного дошкольного учреждения, где будет все необходимое для воспитания и образования детей, включая спорт и занятия в бассейне, — сказал он.

Трехэтажное здание общей площадью около 5,2 тысячи квадратных метров рассчитано на 12 групп. Для каждой из них предусмотрен блок помещений с раздевалками, игровыми, спальнями и санузлами.

Специалисты оборудуют на первом этаже бассейны с ванной 6 на 3 метра и душевыми. В здании разместятся спортивный зал и помещение для мероприятий, кабинеты психолога и логопеда, кружковые и другие кабинеты.

Питание детей обеспечит кухня полного цикла. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, на территории появятся прогулочные зоны, групповые и спортивные площадки с резиновым и газонным покрытием, будут установлены теневые навесы и места для колясок, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще один детский сад на 350 мест с бассейном специалисты возведут в Новомосковском административном округе. Уточняется, что в здании оборудуют 14 групповых ячеек, двухсветный многофункциональный спортивный зал, кухню полного цикла и кабинеты для музыкальных и развивающих занятий.