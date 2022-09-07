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ЕК предложит ввести предельную цену на российский газ

Евгений Белоусов
В мире
ЕК предложит ввести предельную цену на российский газ
Фото: shutterstock

Еврокомиссия (ЕК) предложит странам Европейского союза пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Нефтегазовые компании также сделали огромные прибыли. Поэтому мы предложим, чтобы был вклад солидарности для компаний сектора ископаемого топлива, — заявила она.

По словам главы ЕК, полученные таким образом средства государства могли бы тратить на развитие чистых источников энергии. Кроме того, потребителей могут обязать сократить потребление электричества в пиковые часы, передает РИА Новости.

Главы министерств финансов стран «Большой семерки» 2 сентября согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

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