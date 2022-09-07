Кадыров сообщил об отправке в Донбасс элитных спецподразделений Росгвардии

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Два элитных спецподразделения Росгвардии отправились в Донбасс для участия в специальной операции. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Чеченские бойцы, среди которых и обладатели краповых беретов, решительно настроены на борьбу с укронацистами. Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс, — сказал он.

Политик уточнил, что в Донбасс выдвинулись бойцы полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона «Юг» ФСВНГ РФ». Чеченские солдаты принимают активное участие в операции с самого ее начала, написал Кадыров в Telegram-канале.

3 сентября Кадыров заявил, что он «засиделся на посту» и заслужил бессрочный отпуск. Он напомнил, что занимает данный пост уже 15 лет, и вспомнил кавказскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то еще бывает приятный».

Кадыров в связи с этим уточнил, что его «время пришло». Однако позже глава Чечни добавил, что никуда уходить не собирается. Более того, в такое ответственное для страны время, заметил он, уходить никуда нельзя.