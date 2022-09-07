ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в разных регионах России

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Сотрудники ФСБ за июль-август задержали более 90 человек в 40 регионах России, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 7 сентября.

— ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — говорится в сообщении.

Уточняется, что нелегальные оружейные мастерские были обнаружены в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Сотрудники изъяли 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также пусковую установку «ПТУР-9М-112», 3 огнемета, 28 гранатометов, мины, гранаты и боеприпасы к оружию, отмечается на сайте ФСБ.

В конце августа сотрудники Центральной почтовой таможни вместе с ФСБ провели в Москве оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку информации о возможной контрабанде продукции военного назначения в международных почтовых отправлениях, адресованных Японии и Канаде.

Отрабатывая оперативную информацию, таможенные инспекторы на посту «Международный почтамт» при проведении контроля выявили две подозрительные посылки. В них находились наушники и переговорное устройство.