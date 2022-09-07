Эксперт по туризму Мельник рассказал, что мешает развитию российских курортов

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Развитию российской туристической сферы мешают низкоквалифицированные работники. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, в России есть необходимые средства и идеи для развития туризма на высоком уровне. Однако не хватает профессиональных работников в данной сфере.

— Наше государство действительно заинтересовано в том, чтобы развивать туризм внутри России и довести его даже выше европейского уровня. У нас нет проблем с деньгами и идеями планирования. Однако сильно страдает сервис. В России не хватает профессиональных кадров в сфере туризма, — уверен Мельник.

Эксперт отметил, что важно вкладывать деньги в обучение профессиональных работников.

— Я считаю, что именно в это направление необходимо вкладывать деньги. Многие работники туристической сферы не заинтересованы в ее развитии. Объекты высокой инфраструктуры обязаны иметь в штате высококвалифицированных специалистов. А государство должно обеспечить обучение этих кадров, — подчеркнул специалист.

Мельник также рассказал, где в России могут построить всесезонные курорты.

6 сентября президент России Владимир Путин заявил, что необходимо рассмотреть возможность создания больших федеральных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях, а также в дальневосточном Приморье. Они должны иметь комфортную инфраструктуру, а также быть всесезонными. Отдых на море пользуется огромным спросом у граждан, подчеркнул глава государства.