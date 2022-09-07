Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт по туризму Мельник рассказал, что мешает развитию российских курортов

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по туризму Мельник рассказал, что мешает развитию российских курортов
Фото: Pexels

Развитию российской туристической сферы мешают низкоквалифицированные работники. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, в России есть необходимые средства и идеи для развития туризма на высоком уровне. Однако не хватает профессиональных работников в данной сфере.

— Наше государство действительно заинтересовано в том, чтобы развивать туризм внутри России и довести его даже выше европейского уровня. У нас нет проблем с деньгами и идеями планирования. Однако сильно страдает сервис. В России не хватает профессиональных кадров в сфере туризма, — уверен Мельник.

Эксперт отметил, что важно вкладывать деньги в обучение профессиональных работников.

— Я считаю, что именно в это направление необходимо вкладывать деньги. Многие работники туристической сферы не заинтересованы в ее развитии. Объекты высокой инфраструктуры обязаны иметь в штате высококвалифицированных специалистов. А государство должно обеспечить обучение этих кадров, — подчеркнул специалист.

Мельник также рассказал, где в России могут построить всесезонные курорты.

6 сентября президент России Владимир Путин заявил, что необходимо рассмотреть возможность создания больших федеральных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях, а также в дальневосточном Приморье. Они должны иметь комфортную инфраструктуру, а также быть всесезонными. Отдых на море пользуется огромным спросом у граждан, подчеркнул глава государства.

Курорты Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте