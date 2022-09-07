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Полянский: Россия «припасла сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН по Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полянский: Россия «припасла сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН по Украине
Фото: МИД РФ

Россия подготовила «сюрпризы» к созванному США и Албанией заседанию Совбеза ООН, посвященному Украине. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— На этом «украинская неделя» в СБ не заканчивается. Сегодня в 22:00 по Москве очередное заседание, запрошенное США и Албанией. Видимо, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России, — сказал дипломат.

Москве, заверил он, есть, что сказать в ответ, она также подготовила сюрпризы для «бывших западных партнеров». Им не стоит расслабляться и питать иллюзий, что Россию можно застать врасплох, написал Полянский в Telegram-канале.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 сентября на заседании ООН обнародовал собственный отчет относительно ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии на нее.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС позволит на время приостановить обстрелы на территории области.

Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России, считает он.

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