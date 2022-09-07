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Ситуационный центр «Единой России» по наблюдению за выборами открылся в Москве

Евгений Белоусов
Город
Ситуационный центр «Единой России» по наблюдению за выборами открылся в Москве
Фото: Денис Кораблев

В Спартаковском переулке начал работу ситуационный центр «Единой России» по наблюдению за ходом голосования на муниципальных выборах в Москве. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил руководитель центра, депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— В случае сложных жалоб будем оперативно взаимодействовать с Общественным штабом, где есть специальная группа разбора, организуются мобильные выезды на участки и пересмотр видео. Работа ситуационного центра — хороший пример для любых политических сил, — сказал парламентарий.

По словам заместителя руководителя Московского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслава Аленина, волонтеры команды мониторинга прошли обучение, у них есть все необходимые инструменты для работы.

Он подчеркнул, что срезы по итогам мониторинга формируются каждые 2 часа. Так наблюдатели могут быстро разобраться в ситуации, установить контроль, а также выявить и опровергнуть провокационные публикации, отмечается на сайте «Единой России».

До этого председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что на предстоящих выборах депутатов в Москве хорошие результаты могут показать представители партии «Единая Россия».

Согласно статистике, более 75 процентов москвичей поддерживают решения действующих властей, при этом более 60 процентов жителей планируют принять участие в электронном голосовании.

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