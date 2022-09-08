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Жители Белгорода остались без света из-за аварии на электроподстанции

Юлия Курганова
Происшествия
Жители Белгорода остались без света из-за аварии на электроподстанции
Фото: Pixabay

Более десяти улиц в Белгороде и нескольких поселков в Белгородском районе остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в четверг, 8 сентября, в едином контакт-центре «Россети Центр». Там не уточнили, по какой причине случилась авария и где именно.

«Внимание, аварийное отключение город Белгород улицы 5 августа, Губкина, Кольцова, Харьковская, Железнодорожная, Щорса, Крылова, Катукова, Дегтярева, Донецкая, Кирпичная, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы до 8:30», — сообщает автоответчик «Белгородэнерго», передает ТАСС.

16 августа массовое отключение электричества произошло в Кронштадте, без света осталось более 400 зданий. Причиной отключения света стала птица, которая залетела на электроподстанцию. Пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Медянников сообщил, что отключение произошло в районе восьми утра, а в девять экстренные службы восстановили подачу электроэнергии и горячей воды.

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