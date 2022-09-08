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Синоптики предупредили москвичей о дождливой и прохладной погоде 8 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дождливой и прохладной погоде 8 сентября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В четверг, 8 сентября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–11 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском пожаров действует в Московской области до 00:00 пятницы, 9 сентября. Уточняется, что местами в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о скором улучшении погоды в Москве. По его словам, погода в столице изменится с пятницы, 9 сентября. Температура воздуха днем повысится до плюс 16 градусов, будет светить солнце, осадков почти не прогнозируется. Синоптик добавил, что такая погода сохранится в субботу, воскресенье и понедельник.

Самым теплым днем этой недели в столице будет пятница, воздух прогреется до плюс 16–18 градусов. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 5 сентября, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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