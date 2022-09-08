Жители Москвы назвали самую красивую станцию метро

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил жителей столицы назвать самую красивую станцию столичного метрополитена. В опросе участвовало 1600 человек.

Самой красивой станцией метро москвичи считают «Маяковскую» (18 процентов), на втором месте оказалась «Площадь Революции» (12 процентов). Тройку самых красивых станций московского метро замкнула «Новослободская» (8 процентов). 7 процентам опрошенных нравится станция «Комсомольская», 6 процентов назвали красивой «Киевскую», 3 процента выбрали «Арбатскую», 2 процента — «ВДНХ».

4 процента москвичей указали, что каждая станция хороша по-своему.

Отмечается, что женщинам чаще всего нравятся «Маяковская» и «Новослободская». Мужчины же чаще выбирали «Площадь Революции», сообщает издание «Газета».

Накануне стало известно, что на одну ночь станция метро «Маяковская» стала сценой для литературно-музыкальной постановки «Синий платочек». Как уточняется, постановка посвящена окончанию Второй мировой войны, роли гуманитарной миссии и вкладу женщин в победу.