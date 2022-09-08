Полянский заявил, что западные дипломаты «обрадовались» запросу СБ по Украине

Фото: МИД РФ

Западные дипломаты в Совете безопасности ООН «обрадовались» тому, что РФ запросила заседание по проблеме поставок оружия на Украину. Об этом с иронией сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

— Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, мы запросили провести до конца недели, желательно завтра после обеда, заседание Совета безопасности по вопросу угроз миру и безопасности, которые создаются поставками западными странами оружия на Украину. По лицам западных коллег было видно, что наш сюрприз их порадовал, — написал он в четверг, 8 сентября, в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что пришло время обсуждать настоящие проблемы и угрозы, а не «высосанную из пальца «фильтрацию».

В среду, 7 сентября, в Совете Безопасности ООН прошло заседание, на котором представители Запада обвинили Россию в проведении неких операций «фильтрации» с украинскими беженцами.

Небензя заявил, что обвинения Соединенных Штатов в адрес РФ о создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев являются ложными. Он подчеркнул, что украинцы добровольно въезжают в Россию и при пересечении границы проходят регистрацию по аналогии с действующими в странах Европейского союза механизмами в отношении беженцев, а не фильтрацию.