Началась регистрация на участие в играх «Что? Где? Когда?» на Тверской улице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Стартовала регистрация на участие в играх «Что? Где? Когда?», которые пройдут на Тверской улице в дни фестиваля «День города». Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— В дни фестиваля «День города» звездные игроки и капитаны легендарного интеллектуального клуба выступят в роли ведущих. Вас ждет встреча с Борисом Белозеровым, Аленой Повышевой, Борисом Левиным, Дмитрием Авдеенко, Константином Рудером, Максимом Поташевым, Андреем Козловым и многими другими, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 10 и 11 сентября, а принять участие в нем могут все желающие от 12 лет. Это бесплатно, но потребуется регистрация на официальном сайте.

Так, москвичи смогут поиграть в популярную интеллектуальную игру на специальном подиуме, который будет стоять на Моховой улице. Там установят четыре стола, за каждым из которых разместятся команды по шесть человек.

Одна сессия будет длиться час, участникам предстоит ответить на 12 вопросов, которые будут лежать в конвертах на столах.

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.