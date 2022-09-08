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Следственные мероприятия начались у администраторов соцсетей экс-депутата Пономарева

Полина Долганова

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Следственные мероприятия начались у администраторов соцсетей экс-депутата Пономарева
Фото: Вечерняя Москва

Правоохранители ведут работу по адресам администраторов YouTube и Telegram-каналов бывшего депутата Ильи Пономарева*. Об этом в четверг, 8 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело о фейках против российской армии. Пономарев был заочно арестован.

По некоторым данным, с начала спецоперации на Украине бывший депутат усилил антироссийскую риторику и продолжает заниматься подбором российских журналистов и блогеров, которые могли бы передавать ему сведения о внутриполитической обстановке в России.

Кроме того, 21 августа Пономарев на своем YouTube-канале сообщил о причастности к убийству Дарьи Дугиной. По словам фигуранта дела, он не был осведомлен о сути спланированной акции.

Видео: Вечерняя Москва

В ночь на 21 августа стало известно, что дочь известного общественного деятеля Александра Дугина журналистка Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. О том, что известно о трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

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