Службы Москвы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Службы Москвы будут работать в усиленном режиме из-за празднования Дня города на предстоящих выходных. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

Он уточнил, что городские службы перейдут на усиленный режим работы с пятницы, 9 сентября.

Всего в городе будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Также в Москве усилят контроль работы объектов электросети и соблюдения мер противопожарной безопасности.

Заммэра уточнил, что системы жизнеобеспечения города готовы к любым нагрузкам.

Бирюков подытожил, что на особом контроле в праздничные дни будет находиться процесс уборки города.

Кроме того, заместитель мэра рассказал, что специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города. Он уточнил, что в проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик, а также скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича.