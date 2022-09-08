Владислав Овчинский: Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в промышленном квизе в Москве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве в преддверии Дня города провели интеллектуально-развлекательную битву «Квиз, плиз!». В играх поучаствовали свыше 1,5 тысячи человек. Об этом сообщил в четверг, 8 сентября, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Мероприятие провели на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», а также в онлайн-формате в рамках проекта «Открой#Моспром». Свыше 500 человек посетили игры очно, остальные приняли участие в мероприятии дистанционно, рассказал Овчинский.

Квиз состоял из шести раундов — «Разминка для везучих», «Включаем логику», «Железные нервы», «Тематический», «Хардкор» и «Последний шанс». Для команд было подготовлено 28 вопросов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В ходе состязания они должны были ответить на вопросы об истории создания предприятий Москвы, назвать изобретения и продукты, а также имена известных промышленников по коротким подсказкам и показать свои знания о прошедших событиях «Открой#Моспром». В рамках игр тематический раунд был посвящен производителю «Московский картофель».

Большинство команд не смогли ответить, как в 1912 году назывался московский завод «Салют», однако они с легкостью назвали предметы, являющиеся самыми известными памятниками, выпущенными на Московском пушечном дворе в 1586 и 1733-1735 годах. Также команды быстро ответили, кто из артистов давал концерт в рамках проекта «Моспром вдохновляет».

Мероприятие завершилось награждением. Команде, занявшей первое место, подарили портативные ирригаторы, за второе место — напольные умные электронные весы, за третье — автоматический тонометр.

Также они получили подарки от «Московского картофеля». Первые в этом году состязания «Квиз, плиз!» прошли в марте. В них приняли участие 229 команд: 54 играли офлайн, остальные — онлайн.