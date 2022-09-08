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Рафик Загрутдинов: Тоннель под МКАД на южном участке МСД готов более чем наполовину

Полина Долганова
Город
Рафик Загрутдинов: Тоннель под МКАД на южном участке МСД готов более чем наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительная готовность тоннеля под МКАД на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) оценивается более чем на 50 процентов. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект строится от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В рамках проекта планируется построить дороги общей протяженностью 11 километров.

По словам Загрутдинова, специалисты также продолжают возводить на участке еще один тоннель под Симферопольским шоссе. Благодаря этому машины смогут свободно осуществлять движение по хорде, передали на официальном сайте мэра столицы.

2 сентября Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве южного участка МСД в районе Кавказского бульвара. Строительство путепровода длиной 63 метра идет на участке от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги.

До этого сообщалось, что эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе построена на 74 процента. Всего город планирует возвести пять эстакад.

Москва Рафик Загрутдинов Московский скоростной диаметр (МСД)
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