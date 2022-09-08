Посол Индонезии в России заявил, что страна готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Фото: Администрация президента РФ

Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом заявил индонезийский посол в России Хосе Таварес на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 8 сентября.

— Индонезия много раз принимала у себя международные встречи — АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие, — цитирует посла РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при рассмотрении вопроса участия Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе и аспект безопасности. Он также выразил благодарность Индонезии, которая пригласила Россию принять участие в мероприятии.

20 августа премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что у России «нет морального права» присутствовать на саммите G20, пока продолжается специальная операция на Украине. Ранее несколько западных стран предлагали исключить РФ из «Большой двадцатки».