Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посол Индонезии в России заявил, что страна готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Александр Афонин
В мире
Посол Индонезии в России заявил, что страна готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20
Фото: Администрация президента РФ

Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом заявил индонезийский посол в России Хосе Таварес на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 8 сентября.

— Индонезия много раз принимала у себя международные встречи — АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие, — цитирует посла РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при рассмотрении вопроса участия Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе и аспект безопасности. Он также выразил благодарность Индонезии, которая пригласила Россию принять участие в мероприятии.

20 августа премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что у России «нет морального права» присутствовать на саммите G20, пока продолжается специальная операция на Украине. Ранее несколько западных стран предлагали исключить РФ из «Большой двадцатки».

Индонезия Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте