В Подмосковье собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых

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Московская область в 2022 году достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Он сообщил, что средняя урожайность по региону составила 39,4 центнера с гектара. Прошлогодний показатель был ниже — 29 центнеров с гектара. План по сбору урожая выполнен на 90 процентов, соответственно, показатели еще увеличатся.

По его словам, озимые зерновые убрали на площади 89 тысяч гектаров, валовый сбор составил 374 тысячи тонн.

Максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых в СССР по Московской области составляли 567 тысяч тонн за год. Таким образом, в этом году регион побил рекорд по сбору зерновых и зернобобовых с 1991 года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Августовская засуха не оказала влияния на урожай, потому что обильные осадки были весной и в июне. Они позволили почве накопить влагу. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.