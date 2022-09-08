Политолог рассказал о реализации российских энергоресурсов на мировых рынках

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Политолог и публицист Юрий Голубь рассказал о реализации российских энергоресурсов на мировых рынках.

Он отметил, что Россия наращивает сотрудничество с Китаем, но поставки активно ведутся и в другие страны.

— Китай — не единственный наш партнер в плане торговли энергоносителями. Мы нарастили их поставки в Индию, кроме того, Россия занимается созданием инфраструктуры для транспортировки сжиженного газа из портов Дальнего Востока, откуда открывается великое множество маршрутов в разные страны мира, — пояснил он в комментарии ФАН.

При этом политолог отметил, что даже если бы Россия имела в качестве партнера по газовым и нефтяным поставкам один только Китай, это все равно было бы большим успехом, учитывая роль КНР в мировой экономике.

7 сентября президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным. Он отметил, что даже американские партнеры европейцев перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в азиатские страны, передает RT.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия «открыта к инициативе по ограничению цен» на российскую нефть и посылает «обнадеживающие» сигналы на этот счет. Действительно ли существует заинтересованность индийского государства в этом вопросе, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.