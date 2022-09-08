«Настоящий лидер»: британцев восхитил ультиматум Путина Евросоюзу

Фото: Администрация президента РФ

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на предупреждение президента России Владимира Путина перестать поставлять газ и нефть в случае введения лимита цен на энергоресурсы.

— Дело в том, что Путин — настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его. Прежде чем вступать с ним в ссору, вы должны очень четко понимать, какие карты у вас на руках, — написал один из комментаторов.

Другие читатели назвали российского лидера «мастером тактики» и отметили, что дела Европы с каждым днем ​​все хуже. По их словам, для европейских и британских политиков предпочтительнее банкротство всех малых предприятий и домохозяйств, чем выглядеть так, будто Путин одерживает верх.

Кроме того, читатели издания выразили общее мнение, что конфликт можно было бы решить за несколько недель, если бы Запад сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры.

— Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин — гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс! — цитирует читателей РИА Новости.

2 сентября министры финансов G7 согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.