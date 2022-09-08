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Автоэксперт пояснил, почему не планируют возобновлять производство Lada XRAY

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт пояснил, почему не планируют возобновлять производство Lada XRAY
Фото: Pexels

Из-за малого тиража, небольшой локализации и сложностей с поставками комплектующих из-за рубежа производство Lada XRAY нецелесообразно. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он пояснил, что разговоры о снятии с производства XRAY ходили уже давно. За пять или шесть лет было выпущено всего лишь порядка 65 тысяч этих автомобилей.

— Дело не в том, какая это машина, хорошая или плохая, — на самом деле это была достаточно добротная модель. Просто по сути Lada XRAY — клон гораздо более популярной Renault Sandero Stepway, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

По мнению автоэксперта, масштабы выпуска XRAY не оправдывают усилий, который сейчас пришлось бы приложить для ее выпуска.

Вместе с тем эксперт заверил владельцев такой машины в том, что проблем с обслуживанием автомобилей не предвидится. С запчастями ни у Renault, ни у Lada сейчас проблем нет.

Накануне глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума сообщил, что не планируется вновь запускать производство автомобилей модели Lada XRAY. По его словам, это связано со сложностями с поставками компонентов для этого автомобиля, передает Life.ru.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках ВЭФ сообщил, что презентацию российского премиального внедорожника Aurus Komendant планируется провести в конце сентября, сообщает Nation News.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал, что уход западных автопроизводителей предоставил россиянам возможность выбрать новую или подержанную машину среди моделей, которые никогда прежде не продавались в стране.

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