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Кабмин одобрил проект соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий между РФ и ЛНР

Полина Долганова
Общество
Кабмин одобрил проект соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий между РФ и ЛНР
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий между Россией и Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в кабмине.

— Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с представителями ЛНР, — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что признание ученых степеней и званий ЛНР требует проведения экспертизы со стороны Министерства науки и высшего образования РФ.

Подписанное соглашение даст возможность признавать степени автоматически, что позволит производить совместную работу ученых из РФ и ЛНР.

2 сентября Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам председателя правительства ДНР Виталия Хоценко, региональный кабмин синхронизировал местное законодательство с российским, сделав его практически идентичным.

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