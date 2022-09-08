Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российская армия отбила попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия отбила попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
Фото: Минобороны РФ

Украинские войска пытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

— В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены, — сказал он в эфире «Россия 24».

Ганчев добавил, что город «живет», однако подвергается непрекращающимся обстрелам наряду с соседними населенными пунктами. Глава ВГА подчеркнул, что Балаклея находится под постоянным контролем, передает РИА Новости.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.

Украина Армия Россия стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте