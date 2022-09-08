Российская армия отбила попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска пытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

— В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены, — сказал он в эфире «Россия 24».

Ганчев добавил, что город «живет», однако подвергается непрекращающимся обстрелам наряду с соседними населенными пунктами. Глава ВГА подчеркнул, что Балаклея находится под постоянным контролем, передает РИА Новости.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.