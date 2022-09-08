Крымские власти рассказали о ситуации с газом после провокаций ВСУ в Черном море

Фото: shutterstock

Крым обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море. Соответствующее заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в четверг, 8 сентября.

— Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, — сказал он.

Константинов подчеркнул, что полуостров полностью готов к началу отопительного сезона, передает РИА Новости.

20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ обстреляли буровую платформу «Черноморнефтегаза». По его словам, в связи с этим представители военного ведомства проводили спасательную операцию, в которой участвовали патрульные катера и авиация.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными данной платформы.

В ночь на 26 июня со стороны украинской армии был нанесен повторный удар по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида», снаряд попал в вертолетную площадку. В результате появилась дыра, диаметр которой достиг пяти метров, однако пострадавших не было.