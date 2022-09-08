Диетолог Нефедова назвала норму потребления кофе

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Большинству людей не стоит отказываться от кофе, этот напиток может принести пользу. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова.

По словам специалиста, кофе оказывает профилактический эффект на здоровье, позволяя снизить риски множества опасных заболеваний. Исследования показывают, что кофе способствует предотвращению онкологии, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, болезни Паркинсона и Альцгеймера, формированию камней в желчном пузыре.

Нефедова пояснила, что кофе содержит не только кофеин, а около 1000 химических элементов.

Что касается нормы потребления кофе, то, по словам врача, она крайне индивидуальна.

— Как правило, к 25-30 годам люди уже знают, как реагируют на кофе. К кофеину можно привыкнуть, переносить большее количество. Общая рекомендация — не более 400 мг. В одной чашке в среднем 95-100 мг. То есть, три-четыре чашки — максимум», — отметила врач в комментарии Nation News.

До этого директор департамента бариста сети кофеен Глеб Невейкин рассказал, стоит ли закупать кофе впрок.