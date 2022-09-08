Москвичам рассказали, где еще можно потратить баллы «Миллиона призов»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Акция «Миллион призов» проводится в столице уже в пятый раз. За это время число ее партнеров значительно выросло. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 сентября.

Отмечается, что одним из новых партнеров программы стал крупный маркетплейс. Москвичи, выигравшие баллы по итогам голосования, смогут там приобрести необходимое товары. Например, продукты, товары для дома и дачи, одежду, обувь и многое другое.

Кроме того, горожане смогут потратить баллы на организацию досуга. В этом году в акции приняли участие столичные театры и другие культурные центры. Это позволит москвичам посетить самую высокую смотровую площадку города, театр «Современник» и так далее. Список партнеров «Миллиона призов» будет еще пополняться, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что жители Москвы могут потратить баллы программы «Миллион призов» на спортивные товары и предметы для поддержания здоровья. С их помощью также можно оплатить часть стоимости абонемента в фитнес-клуб.