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Приметы и советы

Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть

Елена Самойлова
Общество
Мошенники стали мстить россиянам, пытающимся их разыграть
Фото: depositphotos

Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые при звонках разыгрывают их в ответ: их номера теперь используют как подменные для новых афер. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

— В этом году наметилась еще одна тенденция: злоумышленники начали мстить тем пользователям, которые пытаются разыграть звонящего или ругаются с ним. Телефонные номера таких людей в дальнейшем могут использоваться в качестве подменных при обзвонах, — объяснил специалист.

Голованов добавил, что в результате шутникам поступают звонки от жертв злоумышленников с требованиями вернуть деньги, передает РИА Новости.

6 сентября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о наиболее распространенной схеме выманивания денег. По его словам, аферисты предпочитают сценарий со звонком от якобы представителей правоохранительных органов, которые сообщают о проведении операции по поимке киберпреступников.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин призвал выбирать надежные сайты, приобретая товары в интернете, а также не переводить деньги до осуществления покупки, если есть сомнения в надежности продавца.

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