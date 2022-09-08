Аналитик пояснил, куда Россия может поставлять нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Кроме Индии и Китая, есть еще и другие государства, заинтересованные в покупках российского сырья, — это Южная Корея и Вьетнам. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Эксперт пояснил, что главные рынки сбыта нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это Китай и Индия. Но, кроме этих стран, есть еще и другие государства, заинтересованные в поставках нейти из России — это Южная Корея и Вьетнам. Доля этих стран в общей структуре экспорта нефти из РФ пока небольшая, но существует потенциал к наращиванию объемов.

Также могут быть заинтересованы в поставках российской нефти страны Южной Америки и Африки, передает ФАН.

Ранее в СМИ появилась информация, что страны G7 намерены снизить стоимость российской нефти до 44 долларов за баррель, передает Nation news.

Президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ. По его словам, Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам. Эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в таком случае ожидает европейский рынок энергоресурсов.