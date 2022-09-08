Терапевт рассказал, кому необходимо пройти вакцинацию от гриппа

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Терапевт Алексей Парамонов рассказал, кому обязательно нужно сделать прививку от гриппа.

— Есть официальные рекомендации, кому это крайне желательно. Прежде всего, пожилым людям, детям и людям, которые по работе много общаются с населением, — это продавцы, врачи и так далее. Это группы риска, которые часто болеют гриппом, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По словам врача, остальные могут привиться по желанию. Самая эффективная отечественная вакцина против гриппа — четырехвалентный препарат нового поколения «Ультрикс квадри».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что при одновременном заболевании гриппом и COVID-19 человек не столкнется с усилением симптомов, ведь один из вирусов подавит другой, передает ФАН.

Согласно исследованиям, при одновременном применении вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции не наблюдается снижение эффективности препаратов. Об этом рассказал главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина», кандидат медицинских наук Максим Терский.