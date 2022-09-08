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Диетолог рассказала, как нужно питаться при атеросклерозе

Анастасия Колоскова
Общество
Диетолог рассказала, как нужно питаться при атеросклерозе
Фото: Unsplash

Пациентам, страдающим атеросклерозом, необходимо употреблять достаточное количество белка и много овощей. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она отметила, что полноценный белок можно получить из птицы, рыбы, нежирного мяса, а также творога средней жирности, если нет его непереносимости.

— Безусловно, это рыба северных морей (скумбрия, дикий лосось), которая содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она будет снижать уровень воспаления и тем самым помогать в профилактике образования холестериновых бляшек, — подчеркнула специалист.

По ее словам, в рацион также следует добавить фрукты и как можно больше овощей. При этом их термическая обработка должна быть щадящей. Это позволить сохранить витамины и волокна.

Для жарки эксперт порекомендовала выбирать кокосовое масло, так как оно содержит лауриновую кислоту, обладающую противовоспалительным действием и помогающую в профилактике атеросклероза.

Также Королева посоветовала отказаться от сладких, жирных и копченых продуктов, которые усугубляют воспаления.

Она предупредила, что запущенный атеросклероз может стать причиной снижения памяти, болезни Альцгеймера, а также инсульта и инфаркта, передает «Москва 24».

До этого врач-кардиолог Олег Варфоломеев перечислил продукты, снижающие риски сердечного приступа. Лучший способ избежать инсульта — придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями.

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