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Захарова назвала дискриминационным решение ЕС по визам для россиян

Евгений Белоусов
В мире
Захарова назвала дискриминационным решение ЕС по визам для россиян
Фото: МИД РФ

Решение Евросоюза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией является откровенно дискриминационным. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Решение ЕС полностью приостановить в одностороннем порядке действие соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года лишено здравого смысла, носит откровенно дискриминационный характер, не отвечает интересам граждан непосредственно стран Евросоюза, — заявила она.

По словам Захаровой, заявления о том, что российские туристы якобы могут представлять опасность для безопасности стран ЕС, — абсурд. За этим оправданием стоит просто желание «наказать» россиян за их патриотизм и поддержку политики государства, утверждает дипломат.

6 сентября ЕК утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По новым правилам сроки получения «шенгена» могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 евро до 80.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам, считает он.

Евросоюз (ЕС) Мария Захарова Россия Визы
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