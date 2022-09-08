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Как проголосовать на выборах 9-11 сентября и поужинать в ресторане со скидкой

Лейла Алиева
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Как проголосовать на выборах 9-11 сентября и поужинать в ресторане со скидкой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичи смогут потратить баллы акции «Миллион призов» за онлайн-голосование на выборах 9-11 сентября на необычные блюда в ресторанах. Баллы принимают в заведениях 35 сетей по всей Москве.

— Участники программы «Миллион призов» могут попробовать за баллы все блюда, которые представлены в нашем меню. Начиная от самых популярных грузинских блюд — хачапури и хинкали — и заканчивая различными салатами, например, с кальмаром. За участие в программе москвичи получают от 1000 баллов и больше, один балл приравнивается к одному рублю, — рассказал руководитель юридического департамента франчайзинговой сети ресторанов «Джонджоли» Александр Кучеров.

В случае, если в заведение придут двое участников программы, то их счет разделят на два чека, к каждому из которых будет применены баллы.

Кроме того, некоторые рестораны и кафе предлагают за баллы подарки и новые скидки. По словам Кучерова, в «Джонджоли» плюс к баллам подарят дополнительную скидку в размере десяти процентов, пишет Lenta.ru.

Также жители Москвы могут потратить баллы программы «Миллион призов» на спортивные товары и предметы для поддержания здоровья. С их помощью также можно оплатить часть стоимости абонемента в фитнес-клуб.

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