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BV: Макрон не в той весовой категории, чтобы выдвигать условия Путину

Евгений Белоусов
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BV: Макрон не в той весовой категории, чтобы выдвигать условия Путину
Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон не в той весовой категории, чтобы ставить ультиматум своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в четверг, 8 сентября, обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.

— Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их, — заявил он.

Обозреватель также сравнил политику с шахматной партией. Так, глава государства, отметил Бодрийе, представляет собой шахматиста. В шахматах важно предугадать реакцию оппонента, это важная часть игры. Однако лидеры Европы забыли, что русские очень хорошо играют в шахматы, передает слова обозревателя РИА Новости.

В августе Макрон заявил о завершении «периода изобилия» и призвал граждан готовиться к дефициту продуктов и другим экономическим последствиям кризиса. Он уточнил, что французы вновь ощутят дефицит продукции и технологических материалов в связи с ситуацией на Украине и климатическим кризисом, вызванным засухой и пожарами.

Обозреватель Politico Муджтаба Рахман написал, что Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта на Украине дипломатическим путем.

Однако подобное заявление не стоит воспринимать всерьез, поскольку действительная позиция западных политиков понятна по их антироссийским действиям. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.

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