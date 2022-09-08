Глава Генштаба ВС США: ВСУ в ходе спецоперации потеряли десятки тысяч убитыми и ранеными

Фото: Минобороны РФ

Потери украинской армии за все время проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил России составили десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в четверг, 8 сентября.

— Они заплатили высокую цену потерь тысяч, десятков тысяч (человек — прим. «ВМ») убитыми и ранеными, — заявил Милли на пресс-конференции по итогам заседания группы стран Запада, которая занимается координацией поставок вооружения на Украину.

Заседание проходило на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии, передает ТАСС.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.