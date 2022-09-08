Траур в Великобритании по случаю смерти Елизаветы II продлится 10 дней

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Национальный траур в Великобритании по случаю смерти королевы Елизаветы II продлится 10 дней. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает Sky News.

— Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы, — говорится в сообщении.

Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

В этот день стало известно, что врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

На фоне этой информации вся семья королевы собиралась вокруг королевы. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю. Также сообщалось, что к королеве должен был прибыть принц Гарри, но без своей супруги Меган Маркл.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы