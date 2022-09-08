CNN: Король Великобритании Карл III может выступить с обращением 9 сентября

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Новый король Великобритании Карл III (принц Чарльз до 8 сентября) может выступить с официальным обращением в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщил в четверг, 8 сентября, канал CNN.

— Ожидается, что король Карл III выступит с обращением завтра, — сказали в прямом эфире.

Согласно протоколу операций «Лондонский мост» и «Весенний прилив», которые были разработаны на случай кончины Елизаветы II, новый монарх Великобритании должен выступить выступить в прямом эфире в 18:00 по местному времени в день смерти королевы. Но, так как официальное сообщение об уходе из жизни Елизаветы II поступило вечером, обращение короля к народу было перенесено на следующий день.

После обращения должны начаться мероприятия в рамках протоколов по провозглашению короля Карла III, пройдет его встреча с парламентом и кабинетом министров. Потом король направится в траурную поездку по Соединенному Королевству.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Он отметил, что с ее именем неразрывно связаны важнейшие события современной истории Великобритании.

Свои соболезнования также выразил президент США Джо Байден. Он заявил, что королева была не просто монархом, она определила всю эпоху.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. По случаю смерти монарха в Соединенном королевстве объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.