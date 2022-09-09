Британские СМИ заметили необычную деталь на последних фото Елизаветы II

Фото: twitter/RoyalFamily

На последних прижизненных фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II хорошо заметен синяк на ее правой руке. Об этом сообщило британское издание Newsweek.

— На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке, — сказано в статье портала.

Речь идет о снимках, которые были сделаны во время встречи королевы с новым премьером-министром Британии Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за два дня до кончины Елизаветы II.

Личное состояние умершей в четверг, 8 сентября, королевы Великобритании Елизаветы II составляет 530 миллионов долларов. Но несмотря на эти большие деньги, она была не самой богатой среди других монархов и не только их.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Он отметил, что с ее именем неразрывно связаны важнейшие события современной истории Великобритании.

Свои соболезнования также выразил президент США Джо Байден. Он заявил, что королева была не просто монархом, она определила всю эпоху.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. По случаю смерти монарха в Соединенном королевстве объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.