Завершено расселение 18 домов по программе реновации на юго-востоке Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Расселение 18 жилых домов в рамках реализации программы реновации завершилось в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— 28 новостроек передано под заселение в округе. Новые квартиры в них уже получили и завершили переезд более 10 тысяч человек, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, жители еще 57 домов в настоящее время находятся в стадии переезда или оформления необходимых документов.

Лидерами по количеству переданных под заселение новостроек в округе стали районы Кузьминки и Люблино. В первом жители переезжают в 12 новых домов, во втором — в девять. Еще два многоэтажных дома ввели в эксплуатацию и готовят к заселению в районах Люблино и Текстильщики, уточнил Сергей Левкин.

Всего в ЮВАО в программу реновации вошли 818 домов. В новые квартиры переедут более 164 тысяч жителей округа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что более 11,3 тысячи столичных семей получили новые квартиры по реновации с начала текущего года.