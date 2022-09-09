Выборы муниципальных депутатов стартовали в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выборы депутатов муниципальных образований начались в Москве. Голосование продлится с пятницы, 9 сентября, до воскресенье, 11 сентября.

Принять участие в голосовании смогут жители всей столицы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО (здесь выбирать совет депутатов будут только в Троицке). Все районы города разделены на избирательные округа. Горожане выберут от трех до пяти кандидатов — это зависит от числа жителей в избирательном округе. Изучить список кандидатов в депутаты можно в специальном разделе на сайте mos.ru, указав в поле поиска адрес регистрации.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, принять участие в голосовании можно и в онлайн-формате. Для этого жителям города с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября необходимо зайти на портал mos.ru, авторизоваться и открыть электронный бюллетень — для этого нужно ввести код из СМС в специальное поле.

Полный список кандидатов в депутаты можно найти здесь. Узнать адрес избирательного участка в зависимости от места жительства можно тут.

За участие в электронном голосовании жители столицы получат баллы по программы «Миллион призов». Их можно обменять на различные товары или подойти к вопросу нестандартно, например, организовать свидание мечты. Партнеры программы предоставят москвичам широкий выбор вариантов подарка для второй половины.