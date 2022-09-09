Неизвестный ранее минерал обнаружили на Луне

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Китайские ученые обнаружили неизвестный минерал в образцах лунного грунта, который доставил на Землю космический аппарат «Чанъэ-5». Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на национальное космическое управление.

По данным телеканала, новый минерал назвали «камень Чанъэ». Это уже шестой новый минерал, который находят на Луне. При этом Китай является третьей страной, зафиксировавшей подобные находки на поверхности спутника Земли.

Исследователи выяснили, что «камень Чанъэ» — это фосфатный минерал, имеющий форму столбчатого кристалла. Они утверждают, что минерал является частицей лунного базальта, передает ТАСС.

7 сентября глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что первую почти за 50 лет лунную миссию России «Луна-25» перенесли на 2023 год. Запуск аппарата «Луна-25» неоднократно переносили ранее. В предыдущий раз сообщалось, что он должен был состояться до конца текущего года.

В июле президент России Владимир Путин и новый глава Роскосмоса Юрий Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил «Вечерней Москве», что подобное решение означает, что в отечественной космонавтике стоит ожидать кардинальных изменений. Он уточнил, что по международным стандартам строительство новой станции занимает семь лет. Однако в России срок возведения такого объекта может превышать и десятилетие в силу иного подхода.