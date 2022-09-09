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Эксперт пояснил, как долго продлится периодическое протапливание в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснил, как долго продлится периодическое протапливание в Петербурге
Фото: shutterstock

Председатель ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин рассказал, что период периодического протапливания может занять несколько дней и пояснил, почему батареи сразу включать нельзя.

— Для того, чтобы в доме появилось тепло, обслуживающая дом организация должна провести соответствующее переключение. Пока это не будет сделано, тепла не будет. После переключения тепло станет сразу, если вода будет действительно горячей. Она циркулировать начинает сразу, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что периодическое протапливание обычно длится около 10 дней. Сразу начать отопление нельзя, так как необходимо проверить работу всех систем.

До этого жителям Подмосковья напомнили, как оплачиваются счета за отопление. Для жителей предусматривается два способа платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедомовым прибором учета: в течение отопительного периода, либо оплата в течение календарного года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

1 сентября сообщалось, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок

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