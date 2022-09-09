Член ГСА Рогов: Десант ВСУ пытался высадиться в районе Каменки-Днепровской в Запорожской области

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Украинская армия предприняла очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, атаку удалось отразить. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, — сказал он.

По словам Рогова, предыдущие попытки высадки десанта были около Энергодара, Днепрорудного и Васильевки. Политик отметил, что таким образом ВСУ хочет «прощупать слабое место» в обороне и закрепиться на берегу Днепра, чтобы создать плацдарм для наступления, передает РИА Новости.

До этого Рогов рассказал, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов. Однако из-за угроз физической расправы многие горожане боятся открыто говорить о том, что поддерживают идею присоединения к РФ.

Накануне украинские беспилотники нанесли удар по контрольно-пропускному пункту «Васильевка» в Запорожской области.