Власти Энергодара сообщили о предотвращении попытки высадки десанта ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Попытка высадки украинского десанта предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил глава администрации города Александр Волга.

— Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя (Днепропетровская область — прим. «ВМ») в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен, — сказал он.

По словам Волги, украинский десант пытался высадиться примерно в 01:00 по московскому времени. Перед этим военные ВСУ нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч», которая питает городские электросети. Глава администрации добавил, что в настоящее время ведется ремонт сетей, поэтому Энергодар все еще остается без электроснабжения, передает «Интерфакс».

Информацию о пресечении новой попытки украинских боевиков форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

До этого Рогов рассказал, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов. Однако из-за угроз физической расправы многие горожане боятся открыто говорить о том, что поддерживают идею присоединения к РФ.