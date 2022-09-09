«Игра американцев»: политолог рассказал, зачем Северная Корея объявила себя ядерной державой

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КНДР объявила о принятии закона, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Однако подобное решение никак не повлияет на дальнейшую судьбу Корейского полуострова, поскольку Северная Корея не первый год владеет ядерными боеголовками. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Маркелов.

— На Корейском полуострове костер будет постепенно гореть, дрова будут в него подбрасывать по разным поводам. Но ничего нового не произошло, оттого что КНДР оформилась сегодня как ядерная держава. Северная Корея давно себя уже ею объявила, просто на уровне своего регламента приняла это официально. Там так и будет игра американцев распространяться, а также игра Китая между Северной и Южной Кореей. В регионе будут волнообразные настроения. Это тлеющая история. Она никому не выгодна с точки зрения ее обострения, этого никто не хочет. Все этого боятся. Мир в целом устает. Понятно, что это будет, но такого жуткого обострения не стоит ожидать, — пояснил он.

При этом эксперт напомнил, что американские власти сейчас стараются не нагнетать ситуацию в Азии.

— Американцы сейчас аккуратно заявляют о выделении средств Тайваню в размере одного миллиарда долларов, но дальше этого не идут. Все понимают, что игра в азиатской истории означает появление Китая за горизонтом. С этим никому не хочется разбираться, — сказал специалист.

Кроме того, собеседник «ВМ» отрицает применение ядерного оружия со стороны Северной Кореи. По его словам, за подобным серьезно наблюдают три главных ядерных государства — Россия, США и Китай. При этом Маркелов не исключает и человеческого фактора, который может повлиять на дальнейший исход ситуации с ядерным оружием.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему США провоцируют Китай на военный конфликт с Тайванем.