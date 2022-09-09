На выставке «МиГ» в Музее Москвы подростки команды Deaf Teens представили «Карту глухих тусовок»

Фото: Пресс-служба мероприятия

С 8 сентября в Музее Москвы работает выставка «МиГ», где свои проекты представили выпускники четырех направлений независимой школы для подростков «Каскад».

В 2022 году команда направления Deaf Teens при грантовой поддержке фонда «Свет» прошла в формате лаборатории, участники которой вместе с кураторами направления Владом Колесниковым и Марией Сарычевой изучали, как связаны искусство и исследования города и жителей, какие есть места притяжения для глухих и слабослышащих в Москве, как складывается их опыт проживания города, как в одной городской среде существуют разные форматы взаимодействия: места для учебы и отдыха, места для внутренних переживаний и коллективных приключений. Итогом лаборатории стала «Карта глухих тусовок», представленная в экспозиции как арт-объект и бумажный зин.

На «Карте глухих тусовок» отмечены комфортные для подростков места по четырем категориям: «Обучение», «Места силы», «Культура» и «Точка точек». В категории «Обучение» отмечены школы и школы-интернаты, где учатся глухие и слабослышащие дети и подростки, а также средние специальные и высшие учебные заведения. Под заголовком «Места силы» собраны все общественные пространства: от кафе до парков. Под «Культурой» во многом понимается культура слышащих, а именно те пространства, которые исторически были связаны с пониманием о «высокой» культуре и определенным знанием, доступа к которому многие годы у глухих и слабослышащих не было. Среди них как библиотеки, где все больше появляется событий на русском жестовом языке, так и театры глухих и слабослышащих актеров, а также музеи и галереи, сотрудники которых прикладывают значительные усилия для того, чтобы глухие и слабослышащие подростки чувствовали себя своими в культуре слышащих. «Точка точек» — это пространства, с которыми связаны точки роста и развития русского жестового языка, поскольку они позволяют обратить внимание на выразительность русского жестового языка, его этимологию, его ограниченность в разговоре на определенные темы (например, экология, феминизм, современные медиа) и тем самым обнаружить потенциал его развития.

Выставка «МиГ» работает в Музее Москвы до 16 октября.