Политолог заявил, что смена монархов в Британии не скажется на политическом векторе страны

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Коронация английского принца Чарльза пройдет уже в субботу, 10 сентября. Политолог Сергей Станкевич заявил, что смена монархов в Великобритании никак не скажется на политическом векторе страны.

— В английской политике никаких изменений не предполагается. Смена монархов — некоторое символическое обозначение новой эпохи, — отметил он в комментарии каналу 360.

Он отметил, что на политический вектор оказывают влияние действия правительства страны.

По его словам, со смертью Елизаветы II завершился определенный этап в истории Великобритании. Этот путь сейчас подвергнут осмыслению.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. За день до этого врачи были обеспокоены состоянием монаршей особы, самочувствие которой начало ухудшаться, передает Nation News.

Новый король Великобритании Карл III хорошо относился к России, но сейчас его не допустят к внешней политике. Недавно занявшая пост премьер-министра Лиз Трасс имеет выраженную антироссийскую позицию, однако, возможно, она не задержится на этой должности надолго. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.