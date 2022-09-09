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Эксперт оценил возможный запрет пересекать пешеходные переходы на самокатах

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт оценил возможный запрет пересекать пешеходные переходы на самокатах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Запрет пересекать пешеходные переходы на самокатах, гироскутерах и моноколесах логичен и вполне укладывается в действующую систему правил дорожного движения. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Он подчеркнул, что такой запрет не является законодательной новацией в полном смысле слова — аналогичное ограничение давно действует для велосипедистов, а теперь норму просто приводят в соответствие с техническим развитием общества.

— Люди на средствах индивидуальной мобильности не являются пешеходами. Для перехода они должны «спешиться», как это делают с велосипедами, — пояснил Башкин в комментарии «Радио 1».

Ранее появилась информация, что Минтранс России разрабатывает проект постановления, согласно которому россиянам, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ), будет запрещено пересекать дороги по пешеходным переходам.

В Москве для водителей электросамокатов могут ввести тестирование на знание правил дорожного движения. Подобная инициатива должна быть введена на всеобщей основе, поскольку электросамокат по своим характеристикам не подходит под термин «Пешеход в ПДД».

ПДД самокат Электросамокаты
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