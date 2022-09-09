Капитальный ремонт дома 1934 года постройки завершается в Лефортове

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта

1-й Краснокурсантский проезд, дом 3/5 корпус 11 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в Лефортове проходят работы по обновлению дома 1934 года постройки. Здание расположено по адресу: 1-й Краснокурсантский проезд, дом 3/5 корпус 11.

Как отмечается, в настоящее время специалисты проводят работы по капитальному ремонту фасада и замене инженерных систем. При этом особое внимание уделяется сохранению исторического портрета дома, поэтому при проведении работ учитываются все нюансы объекта, а материалы и технологии скрупулезно подобраны.

На первом этапе проведения капитального ремонта фасада специалисты расчистили плоскости и выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя. Затем заделали трещины и обработали антигрибковым составом. Декоративные элементы на фасаде также бережно восстановили.

На завершающей стадии специалисты обновят штукатурный слой и нанесут краску на акриловой основе, которая обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры. Также в рамках капитального ремонта установят новые входные группы и современные пластиковые стеклопакеты. После окончания основного комплекса работ по ремонту фасада заменят отливы, наружные водостоки и выполнят устройство новой отмостки. Завершение работ по капитальному ремонту фасада пройдет в октябре.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт дома 1950 года постройки в районе Аэропорт завершится осенью.