Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Турция рассчитывает получить скидку на газ из России. Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции, — отметил он.

По словам Эрдогана, Анкара не вводила никаких антироссийских санкций, а потому не испытывает никаких проблем с поставками газа из РФ. Об этом турецкий лидер сообщил после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает Lenta.

Накануне Эрдоган также выразил согласие со словами Путина о том, что украинское зерно не доходит до бедных стран.

До этого Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу энергоносители вне рамок соглашений, а также соглашаться с навязанными условиями.

Комментируя ситуацию в Европе, российский лидер процитировал фразу из известной русской сказки: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».