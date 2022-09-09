Столтенберг призвал НАТО готовиться к «длительной войне»

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Несмотря на некоторые успехи украинской армии под Херсоном и Харьковом, необходимо готовиться к длительному противостоянию с вооруженными силами России. Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

— Мы видим некоторые успехи украинской армии под Херсоном и Харьковом, но важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы, — отметил он.

Также генсек призвал страны альянса увеличивать поставки оружия Украине даже в ущерб себе, так как альянс считает, что спецоперация является важным элементом обеспечения собственной безопасности. В случае успеха России на Украине все страны НАТО будут в опасности.

По словам генсека, необходимо также наращивать производство оружия, чтобы не только помочь Украине, но и убедиться в собственной защите, передает ТАСС.

В рамках пресс-конференции Столтенберг заявил, что Украина может перестать существовать как независимое государство в случае прекращения Киевом боевых действий.